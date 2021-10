Sur le marché des smartphones, tout comme certains téléphones sont qualifiés de « rétina » pour les écrans, d’autres mettent en avant leur indice « IP », par exemple « IP67 » ou « IP55 ».

Qu’est-ce que c’est que ça ?

L’IP : indice de protection

Ici, IP n’est pas à confondre avec une adresse IP, correspondant au numéro réseau d’un appareil. Dans cet article, l’IP ici signifie « indice de protection », et est défini par la norme CEI 60529 (EN 60529), et caractérise l’étanchéité à l’eau et à la poussière d’un appareil.

Les premiers smartphones n’étaient pas du tout étanches ni certifiés IP : si vous le faisiez tomber dans l’eau, ou si vous l’utilisiez sous la pluie, il n’y avait qu’à espérer qu’il fonctionne encore après ça.

Face aux nombreux cas d’utilisateurs qui ont fait tomber leur téléphone accidentellement dans l’eau, les constructeurs ont finalement rendu leur téléphones partiellement ou totalement étanches et en ont fait un argument de vente.

L’indice IP renseigne sur le niveau d’étanchéité et le niveau de protection contre la poussière.

On peut dire que plus le nombre après « IP » est élevé, plus l’appareil est protégé : un appareil IP67 est plus étanche contre l’eau et la poussière qu’un appareil IP55.

L’indice de protection reste néanmoins davantage une nomenclature qu’un vrai nombre. Ainsi, un appareil certifié IP60 sera moins étanche à l’eau qu’un appareil IP55. Aussi, on lira ceci « IP cinq cinq » et non pas « IP cinquante-cinq ».

Dans ce qui suit, voyons pourquoi.

Notation IPxx

La nomenclature de l’indice de protection IP est très simple :

IP signifie tout simplement « indice de protection »

le premier chiffre donne le niveau de protection contre les corps solides (gravier, sable, poussière…)

le second chiffre donne le niveau de protection contre l’intrusion d’eau.

Un « x » indique que l’appareil n’est pas testé pour le corps : IP5x signifie que la protection contre la poussière est de 5, mais qu’il n’y a aucune évaluation pour le niveau de protection contre l’eau.

Ci-dessous, le tableau qui indique à quoi correspondent les différents niveaux, de 1 à 9.

Description des indices de protection (source)

Indice Protection Contre les solides

(1ᵉʳ chiffre) Contre les liquides

(2ᵉ chiffre) X Aucune protection Aucune protection 1 Protégé contre les corps solides >50 mm Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau 2 Protégé contre les corps solides >12,5 mm Protégé contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à 15° de la verticale 3 Protégé contre les corps solides >2,5 mm Protégé contre l’eau en pluie jusqu’à 60° de la verticale 4 Protégé contre les corps solides >1 mm Protégé contre les projections d’eau de toutes directions 5 Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques Protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 12,5 L/min ±5 %) 6 Totalement protégé contre les poussières Protégé contre les forts jets d’eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 à 3 m, débit 100 L/min ±5 %) 7 Protégé contre les effets de l’immersion temporaire (jusqu’à 1 m) et pendant 30 minutes. 8 Matériel submersible dans des conditions spécifiées en durée et en pression (immersion prolongée) au-delà de 1 m. 9 Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute température et venant de plusieurs directions.

Comme on voit, et contrairement aux montres de plongée par exemple (dont l’étanchéité est définie par la norme ISO-22810), un nombre plus élevé n’indique pas que l’appareil est capable de plonger plus en profondeur qu’un nombre moins élevé. Il s’agit seulement d’une indication sur ce qu’il est capable de supporter.

Aussi, une protection IPx8 signifie seulement que l’appareil est submersible dans l’eau, mais pas forcément qu’il est protégé contre des forts jets d’eau (IPx6). Un chiffre plus élevé ne signifie pas qu’il englobe les protections inférieures : un appareil IP68 ne signifie pas qu’il soit aussi IP67, IP65, IP61. Si c’est le cas pour cet appareil, il sera affiché « IP68/IP67/IP65/IP61 » sur l’appareil.

Lettres additionnelles

On peut parfois trouver une notation telles que IP55A ou IP67AM. Ces lettres désignent des protections supplémentaires optionnelles.

Première Lettre : protection des personnes

Lettre Signification A Protection de la personne contre l’accès aux parties dangereuses avec le dos de la main. B Protection de la personne contre l’accès aux parties dangereuses avec le doigt. C Protection de la personne contre l’accès aux parties dangereuses avec un outil. D Protection de la personne contre l’accès aux parties dangereuses avec un fil. f Protection contre l’intrusion d’huiles.

Deuxième Lettre : tests supplémentaires.

Lettre Signification H La protection est valable pour des pièces sous haute tension. M La protection est valable sur l’équipement en mouvement. S La protection est valable sur l’équipement immobile. W La protection est valable contre certaines conditions météo spécifique supplémentaires.

Note : la lettre « K » parfois rencontrée n’est pas (plus) spécifiée par la norme 60529, mais dans la norme EN 62262, et est redondante avec la protection IPx8/IPx9.

Exemples

IP66 : l’appareil est totalement protégé contre l’intrusion de poussière. L’appareil est protégé contre les forts jets d’eau de toutes les directions (mais pas forcément l’immersion).

IP67 : l’appareil est totalement protégé contre l’intrusion de poussière. L’appareil est protégé contre l’immersion dans 1 m d’eau durant 30 minutes (mais pas forcément les jets d’eau).

IP67/IP66 : protection IP66 + protection IP67 ; donc totalement protégé contre la poussière + protection contre les jets d’eau + protection contre l’immersion temporaire.

IP6x : l’appareil est totalement protégé contre l’intrusion de poussière, mais il n’a pas été testé pour la protection contre l’eau.

IP67B : l’appareil est IP67 et les personnes sont protégées contre l’intrusion d’un doigt.

Comment est atteinte l’étanchéité ?

On peut obtenir l’étanchéité de façon physique : en enfermant l’électronique dans une cage hermétique, l’eau ne rentrera pas. Ceci dit, certains organes d’un appareil peuvent avoir besoin d’être ouvert sur l’extérieur : port USB, microphone, haut-parleur, port de la carte SIM dans un téléphone par exemple.

Dans ce cas, on peut aussi utiliser un revêtement hydrophobe. L’eau va être repoussée par ce revêtement et l’appareil n’est pas « mouillé » : la tension de surface de l’eau suffit alors pour l’empêcher de rentrer dans les ports d’un micro ou même dans le port USB.

Enfin et c’est important : un appareil protégé contre l’intrusion ne signifie pas que l’intrusion est impossible. Cela signifie seulement l’eau ne peut pas causer de dommages, y compris si elle peut rentrer par endroit.

Et la protection IK ?

En plus de la protection IP, on voit de plus en plus apparaître un indice de protection IK.

Cet indice indique le niveau de protection de l’appareil contre les chocs externes. Ici, il s’agit de la norme NF/EN 50102.

Le format est le même que l’IP : « IK xx » où « xx » est un code précisant le niveau de protection.

Indice de protection IK (note : les équivalences de masses et de hauteur de chute sont approximatives et indicatives)

Indice Protection 00 Aucune protection 01 Protection contre un impact de 0,15 joules

(équivaut à une chute d’un corps d’une masse de 150 g depuis une hauteur de 10 cm) 02 Protection contre un impact de 0,20 J

(200 g depuis 10 cm) 03 Protection contre un impact de 0,35 J

(250 g depuis 15 cm) 04 Protection contre un impact de 0,50 J

(350 g depuis 15 cm) 05 Protection contre un impact de 0,70 J

(350 g depuis 20 cm) 06 Protection contre un impact de 1 J

(250 g depuis 40 cm) 07 Protection contre un impact de 2 J

(500 g depuis 40 cm) 08 Protection contre un impact de 5 J

(1,25 kg depuis 40 cm) 09 Protection contre un impact de 10 J

(2,5 kg depuis 40 cm) 10 Protection contre un impact de 20 J

(5 kg depuis 40 cm)

image de Dev Asangbam