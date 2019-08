Il n’est pas rare que les arbres fassent plus de 10 mètres : dans les forêts françaises, que ce soit les chênaies ou les forêts de conifères en montagne, les arbres font facilement autour de 20~30 mètres. Les plus grands arbres du monde, eux, culminent jusqu’à 115 mètres de haut.

Pourtant, si les plantes n’avaient pas une astuce bien à eux, ils ne pourraient pas mesurer plus de 10 mètres, tout simplement, car il serait impossible d’acheminer l’eau (et donc les nutriments) plus haut que cette limite.

D’où vient cette limite ? Comment les arbres la contournent-ils ?

La pression hydrostatique et le baromètre

On va faire une expérience.

Remplissez votre évier d’eau, puis prenez un tube à essai, ou un simple verre. Maintenant, immergez le verre dans l’eau, de façon à ce qu’il soit rempli d’eau. Ensuite, soulevez le verre au-dessus de l’eau, avec le fond du verre vers le haut.

Remarquez maintenant que vous avez soulevé une partie de l’eau :

Tant que le bord du verre reste sous la surface, l’intérieur du verre reste totalement rempli d’eau.

Cette expérience est simple à faire, et je pense que tout le monde l’a déjà faite, par exemple en faisant la vaisselle. Mais savez-vous pourquoi ça fait ça ?

Savez-vous pourquoi l’eau arrive à rester dans le verre, même si on est plus haut que la surface ?

La raison est la pression de l’air qui s’exerce sur la surface libre de l’eau. Le verre constitue une cavité. L’intérieur du verre n’est pas en contact avec l’air. Par contre, l’eau dans votre évier est, lui, en contact avec l’air et en subit la pression atmosphérique.

L’air appui sur la surface libre de l’eau, avec une pression de 1 bar (la pression atmosphérique). Cette force est suffisante pour pousser l’eau dans la cavité du verre, même si cela veut dire de faire remonter l’eau plus haut que la surface :

La pression de l’air sur la surface de l’eau arrive à pousser l’eau jusqu’au fond du verre.

Maintenant, la pression normalisée de l’air est de 101 325 pascals (soit 1,013 bar), au niveau de la mer. Elle n’est donc pas infinie. Ceci signifie que la force exercée par l’air sur la surface de l’eau est limitée.

Du coup, si l’on réalise la même expérience, mais avec un tuyau de plusieurs mètres, alors l’eau ne sera poussée en haut que jusqu’à une certaine limite :

L’air ne peut pousser l’eau que jusqu’à une hauteur limite.

Quand la limite est atteinte, l’eau, bien qu’occupant initialement tout le tuyau, descend laisse place à un vide. Ce « vide » est réellement du vide : ce n’est pas de l’air.

Physiquement, ce qui se passe, c’est que la colonne d’eau que l’on vient de créer possède une pression qui lui est propre. Quand la colonne d’eau est assez grande, sa pression s’équilibre avec la pression de l’air de l’autre côté, sur la surface livre dans la bassine ou l’évier.

Résultat, l’air d’un côté et l’eau dans le tube ont la même pression et l’eau en particulier ne peut plus monter davantage, laissant toute la hauteur de tuyau qui dépasse « vide » (remplie de vide, en fait). La pression tout en haut est alors de 0 pascal.

Pour l’eau, une pression de 1,013 bar est atteinte quand la colonne mesure 10,197 2 mètres (souvent arrondie à 10 mètres).

Si l’on avait utilisé une colonne de mercure, qui est 13,5 fois plus denses que l’eau, alors la limite de la colonne que l’on peut obtenir dans un tube est d’environ 760 millimètres (soit 76 centimètres).

On se sert d’une telle colonne de mercure comme baromètre : la pression atmosphérique varie au fil des jours. La force que l’air exerce sur une surface libre de mercure, également. Et du coup, la hauteur d’une colonne de mercure varie aussi. Il suffit donc de mesurer la hauteur du mercure dans un tube renversé, et on obtient la pression de l’air. Dans ces dispositifs, la pression est naturellement exprimée en « millimètres de mercure », ou « mmHg » (Hg étant le symbole chimique du mercure, venant du latin « hydr-argentium », ou « [le métal] argent liquide », le mercure étant un métal liquide et gris).

Historiquement, ces baromètres furent les premiers à être fabriqués. Ils sont néanmoins de moins en moins utilisés à cause de la dangerosité du mercure.

Quoi qu’il en soit, dans un tube renversé :

le mercure ne montera pas plus haut que 76 cm

l’eau ne montera pas plus haut que ~10 mètres

Les arbres utilisent une pression négative

Si l’on ne considère les arbres que comme un ensemble de tuyaux dans lesquelles circule la sève plus ou moins liquide, alors la sève devrait pouvoir monter jusqu’à 10 mètres du haut… mais pas au-dessus !

Les arbres, pourtant, mesurent bien plus que 10 mètres. Comment font-ils ?

Les arbres ont une petite astuce : ils utilisent, bien-sûr, la pression de l’air pour aider à pousser la sève et l’eau en haut, mais ce n’est pas tout. Ils se servent aussi d’une autre pression : une pression négative.

Dans un gaz, une pression négative n’existe pas. Les molécules d’un gaz sont libres : elles rebondissent les unes sur les autres et sur les parois. La pression n’est alors que la force de ces rebonds. Si l’on place un sac d’air dans le vide (parfait), même quelques molécules d’air suffiront à gonfler le sac, simplement parce que ces molécules tapent et repoussent les parois du sac vers l’extérieur. S’il ne peut y avoir de pression négative, c’est simplement parce qu’il ne peut y avoir moins que zéro molécules exerçant une force sur une surface donnée.

Mais dans un liquide, les molécules sont attachées les unes aux autres. Si l’on baisse la pression, les molécules vont avoir tendance à rester ensembles, comme un élastique que l’on étire.

Si l’on met un sac rempli d’un liquide, et qu’on baisse la pression, le sac va avoir tendance à vouloir s’effondrer sur lui-même. Ceci aura lieu même si l’on se place dans le vide (donc sans force à l’extérieur du sac pour l’écraser vers l’intérieur).

C’est donc comme si on avait un sac où les parois tirent les unes sur les autres avec des élastiques : le sac tend à imploser quoi qu’il arrive sur le liquide.

Les arbres utilisent cet effet pour faire monter l’eau tout en haut. De l’eau s’évapore des feuilles des cimes : il se forme alors un vide d’eau et une importante pression négative, jusqu’à −15 bars naît :

L’évaporation de l’eau provoque un vide et une pression négative (en rouge) qui peut alors aspirer de l’eau depuis les racines, situé beaucoup plus bas.

Cette pression est suffisante pour théoriquement tirer l’eau jusqu’à environ 150 mètres de haut, s’il le fallait, et donc beaucoup plus haut que les 10 mètres obtenus avec la seule pression de 1,013 bars atmosphérique.

Mais l’eau ne bout-il pas placé dans un vide ?

Normalement, quand un liquide est placé dans un vide, il bout : la pression est assez faible et il apparaît des poches de vapeur au sein du liquide. Ainsi, à 80 °C au niveau de la mer, l’eau ne bout pas. Mais en haut de l’Everest, la pression est plus basse, et l’eau portée à 80 °C se met à bouillir. En fait, l’eau peut même bouillir dès 20 °C, si la pression est suffisamment basse.

Cependant, si le liquide est suffisamment pur, ceci n’arrive pas.

Et pas seulement l’ébullition : l’eau peut rester liquide à des températures inférieures à 0 °C (surfusion) ou supérieur à 100 °C (surchauffe), même à pression ambiante. L’eau peut ne pas bouillir et rester entièrement liquide. Ceci peut également avoir lieu à basse pression : l’eau peut ne pas bouillir sous −15 bars.

La condition à avoir pour ces trois cas (surfusion, surchauffe et eau liquide sous très basse pression) est l’absence de sites de nucléation dans l’eau.

Les bulles de vapeur (ou les cristaux de glace) apparaissent sur les impuretés présentes dans l’eau (poussières, bulles…). Quand il n’y en a pas, l’eau reste à l’état liquide. L’eau est alors dans un état méta-stable : une petite impureté suffit à la faire bouillir ou geler instantanément, mais si l’on n’y touche pas, l’eau reste liquide.

Maintenant, si les feuilles font évaporer de l’eau, c’est qu’il y a une ouverture, et donc l’air peut rentrer, former des bulles, produire des sites de nucléation et provoquer une ébullition.

Ceci n’arrive pas non plus sur les arbres, car l’ouverture au niveau des feuilles est microscopique : 20 à 200 nanomètres seulement. À cette échelle, la tension de surface de l’eau dans ces ouvertures est plus forte que la tendance de l’eau à former des bulles de vapeur. Seules les molécules en surface arrivent à s’évaporer une par une, mais le reste se maintient à l’état liquide. Et comme j’ai dit, si de l’eau s’évapore, il se forme un vide d’eau et donc une pression négative.

Les pressions négatives dans les liquides sont aussi ce qui permet à un cylindre hydraulique de fonctionner. Une pelleteuse tend son bras en envoyant de l’huile dans les cylindres. Mais si l’huile se mettait à bouillir, il serait impossible de rentrer un bras déployé : le bras resterait tendu en avant et l’huile bouillirait jusqu’à ce que la vapeur d’huile remplisse le cylindre, sans produire aucune force hydraulique.

Et la pression osmotique ? et la capillarité ?

La pression osmotique, c’est le nom donné à la force (la pression) qui pousse l’eau à aller d’un endroit faiblement chargé en soluté vers un endroit fortement chargé en soluté. Par exemple, entre deux cellules aux concentrations en sels minéraux différentes :

Sous l’effet d’une différence de concentration, c’est l’eau qui se déplace pour diluer davantage la cellule la plus concentrée.

Ce phénomène est provoqué par le sel lui-même : le potentiel chimique créé par le sel en solution va pouvoir provoquer un déplacement d’eau de la cellule avec un haut potentiel (peu de sel) à la cellule avec un plus faible potentiel (beaucoup de sel).

Ce phénomène existe dans le vivant, y compris les animaux et l’être humain, et c’est principalement lui qui permet aux cellules de rester hydratés (sauf si on boit l’eau de mer, salée, qui nous déshydraterait !).

Cela dit, ce phénomène ne peut pas expliquer le fait que certains arbres poussent dans des environnements fortement chargés en minéraux. Si la pression osmotique était la seule à opérer, alors l’eau serait au contraire drainée hors de la plante, et pas dedans.

Quant à la capillarité, le phénomène qui permet à l’eau de remonter légèrement dans une paille, ou de remonter dans un morceau de sucre, c’est un phénomène lié à la tension de surface. L’eau tend à légèrement remonter sur les parois d’un tube, et ceci d’autant plus que le tube est fin.

Ceci dit, avec un tube de 200 micromètres (du diamètre des cellules des arbres), la capillarité seule ne permet à l’eau que de monter sur un mètre seulement. Très loin de la taille d’un arbre, donc.

Conclusion

Cet article est un autre dans la série destinée à montrer l’étonnant monde des végétaux, le précédent étant sur le mécanisme qui permet au tournesol de suivre le Soleil durant la journée.

On montre ici que les arbres peuvent défier les phénomènes physiques basiques (pression hydrostatique) et utiliser des choses bien plus complexes (évaporation, pression négative d’un liquide) auquel on ne pense pas forcément au premier abord.

image d’en-tête de Stanley Zimny