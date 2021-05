@Le hollandais volant

Belle explication sur la pression artérielle (je n'ai pas relevé rapidement de faute)

L'HTA est d'ailleurs le facteur de risque le plus lourd sur la formation d'athérome et de lésions vasculaires, qui entraînent à terme AVC, infarctus du myocarde, artérite aux membres inférieurs, démences vasculaires entre autres. (les autres facteurs de risque étant le diabète, le tabac, l'hypercholestérolémie, l'âge et les atcd familiaux).

Le probleme de l'HTA est son énorme prévalence (1/3 de la population !!), son absence de symptômes en dehors des complications et donc son sous diagnostic et son très mauvais contrôle (1 patient sur 3 hypertendu est correctement contrôlé).

Un article de physique qui sert d'article de prévention :)

Faites dépister votre HTA chez votre médecin traitant / cardiologue !

En ce qui concerne les pressions veineuses ("par aspiration"), c'est pas tout a fait exact. Il n'y a pas vraiment de dépendance pressive entre le réseau veineux et le réseau artériel (du moins très très indirectement).

Le réseau artériel, est un réseau à haute pression (dont la norme est 120/70mmHG comme décrit), PULSE par l'action du coeur. La première artère issue du ventricule gauche (le ventricule systémique - on oubliera pas simplicité la circulation pulmonaire) est l'aorte qui distribue par ses sous branches (a. sous claviere, carotide, pulmonaires, mésentériques, rénales...) le sang vers les organes et tissus.

Au sein des organes et tissus, les sous divisions d'artères et artérioles alimentent des réseaux capillaires. Ces maillages capillaires permettent les echanges au niveau des tissus.

La pression en entrée est régulée par la capacité de vasoconstriction des arterioles. Dans les capillaires la pression est quasi nulle.

En sortie des tissus et organes, le sang est drainé par les veines, dont la pression est extrêmement faible aussi , le plus haut étant dans la veine cave et l'oreillette droite

(environ 5mmHg en situation normale).

Le flux veineux est continu et à faible pression (ce qui explique la différence de gravité d'une blessure veineuse ou artérielle)

La circulation dans le corps ce fait comme ceci:

Poumon -> Oreillette gauche - > Ventricule gauche -> Aorte -> Artères -> Artérioles -> capillaires -> Veinules -> Veines -> Veines cave sup et inf -> Oreillette droite -> Poumon

Il faut vraiment imaginer le système artériel comme de la plomberie:

le robinet apportant un fort débit/pression = les artères

l'évier = le réseau capillaire

le collecteur et l'évacuation de l'eau = réseau veineux

Les artères ont une capacité de vasoconstriction/vasodilatation permettant de réguler la distribution sélective à un tissu plus qu'a un autre (ex: en digestion, les artères digestives sont vasodilatées pour diriger préférentiellement le flux vers ce système, ce qui explique que la capacité à l'effort est moindre / ou qu'on digerera très mal...

Le but principal étant surtout la survie: en cas de combat/fuite = vasodilatation des territoires musculaires, vasoconstriction du réseau digestif

Autre exemple: en cas d'hémorragie, vasoconstriction "sacrifice" de territoire non indispensables pour conserver une pression suffisance au coeur et cerveau (en cas de choc hémorragique avec 6 de tension, le rein et le système digestif vont particulièrement souffrir tandis que la perfusion cérébrale tentera d'être conservée)

Le remplissage du côté droit du cœur, qui réceptionne donc le sang veineux, est conditionné entre autre par:

- la pression du côté gauche (en gros la colonne de sang qui est poussée à chaque contraction, pousse de proche en proche le sang dans les capillaires puis dans les veines). Mais que la pression soit à gauche de 60, 120 ou 200 de systolique, la pression dans les veines sera toujours faible (entre 0 et 15mmHg).

- la respiration : en inspiration, une dépression intrathoracique est créée, ce qui fait un appel sur le réseau veineux

Pour en revenir à l'HTA, c'est un mécanisme plurifactoriel, qui implique entre autre une rigidification des artères (qui perdent leur capacité elastique), un excès de volume sanguin ou un excès de vasoconstriction.

Et l'excès de pression dans la tuyauterie est responsable d'une dégradation plus rapide des vaisseaux, en particulier dans les zones de grande turbulence, typiquement les bifurcations artérielles.

Et les artères sont les vaisseaux nourriciers (souvent sans redondance) d'une partie d'un tissu/organe.

Je vais arreter là, je m’égare, on peut décrire tout ca dans une encyclopédie ^^

Premier commentaire sur ton super site de sciences que je suis avec grande attention !

(un toubib)