Je n’ai jamais vraiment aimé les spectacles de magie. C’est beau et à voir, mais pour moi c’est l’explication d’un phénomène qui est la plus passionnante : un spectacle de prestidigitation est donc quelque chose de pas complet, auquel il manque l’essentiel.

C’est pour ça que je préfère les spectacles de science (comme ça) : l’explication y est toujours donnée et le but n’est pas de laisser le spectateur sur sa faim.

Mais… Ceci n’est satisfaisant que si l’explication donnée à un phénomène est correcte !

Aujourd’hui c’est un lecteur, Tsyr2ko, qui me pointe l’expérience des billes magiques qui disparaissent dans l’eau, les « Jelly Marbles ». L’expérience est montrée sur cette vidéo :

Tsyr2ko me signalait que certains sites disaient que ce phénomène était un hoax : que c’était faux, donc. En regardant mieux, le hoax ne concernait en réalité que les vidéos qui montraient comment faire soi-même ce genre de billes avec différent produits domestiques douteux, comme sur cette vidéo.

La vidéo en question expliquait le phénomène d’une façon totalement absurde : que les billes sont des produits liquides sous l’eau, mais quand on les sortait de l’eau, ils prenaient une forme solide grâce à des « tensions polaires » et d’autres explications compliquées.

Bien-sûr, ces explications sont fausses, et la réalité est bien plus simple, car oui, ces billes existent bel et bien !

Si ces billes disparaissent dans l’eau, c’est pour deux raisons :

elles sont transparentes-incolores

et leur indice de réfraction optique est la même que celle de l’eau

Si on plonge un objet en verre dans l’eau, on le voit parce que l’indice de réfraction optique du verre est différente de celle de l’eau : physiquement cela signifie que la lumière se déplace à une vitesse différente dans le verre que dans l’eau, et il s’en suit que le rayon lumineux forme un angle à l’interface eau-verre :

En pratique, on observe une zone où les rayons lumineux se comportent différemment, et le cerveau en déduit que c’est là l’emplacement du verre, même s’il est transparent, tout comme l’eau.

Les billes « Jelly Marbles », elles, ont un indice de réfraction optique qui est égale à celle de l’eau : du coup, la lumière n’est pas du tout déviée quand elle traverse la bille. Il n’y a aucun zone où la lumière semble distordue et le cerveau ne voit rien : les billes paraissent invisibles :



Il ne s’agit donc absolument pas que les billes se dissolvent dans l’eau aussitôt qu’on les y plongent, et se reconstituent dès qu’on les sort de l’eau. Bien que cette idée ne soit pas totalement absurde, ce n’est pas l’explication exacte au phénomène de disparition des billes dans l’eau. D’ailleurs, vous pouvez très bien sentir les billes quand elles sont dans l’eau : elles ne se « dissolvent » pas.

Par ailleurs, c’est exactement le même phénomène utilisé dans une autre expérience : il vous faut une petite bouteille en verre (bouteille de sauce Tabasco®, petit pot Ducros® ou autre pot en verre dans ce genre) et de la glycérine : l’effet est visible sur cette vidéo. L’explication est la même qu’avec l’eau et les billes : ici, c’est la glycérine qui a le même indice de réfraction optique que le verre : les rayons ne sont donc jamais déviés quand ils passent de l’un à l’autre, et le verre parait invisible !

Pour info, vous pouvez vous procurer les billes « Jelly Marbles » sur Amazon ou sur eBay ou ailleurs.

Ces billes en polymère-superabsorbant retiennent de l’eau quand on les immerge toute une nuit et prennent jusqu’à 1000 fois leur volume initial : elles contiennent donc essentiellement des molécules d’eau emprisonnées dans les nœuds des longues molécules de polymère. C’est la polarité de ces molécules qui retient les molécules (elles aussi polarisées) de l’eau.

